بغداد.. اعتقال أب عرض ابنته القاصر للبيع مقابل 5 آلاف دولار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد تلقت معلومات دقيقة عن قيام شخص بعرض فتاة قاصر للبيع مقابل مبلغ مالي وقدره ٥٠٠٠ خمسة الاف دولار".وأضاف البيان، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وحمع المعلومات عن مكان وزمان بيع الفتاة القاصر بغية احباط عملية البيع والقبض على الجناة ".وأشار الى، انه "بعد استكمال جميع الاجراءات القضائية والاستخبارية اللازمة، وبكمين محكم تمت الاطاحة بالمتهم الذي قام بعرض الفتاة القاصر واحباط عملية بيعها".وأردف، "لدى اجراء التحقيق الاولي تبين ان المتهم هو والد الفتاة القاصر وقد اقدم على عرضها للبيع لاشخاص مجهولين غير مبالٍ بمصير ابنته وذلك مقابل مبلغ قدرة ٥٠٠٠ خمسة الاف دولار، دونت اقواله واحيل الى الجهات التحقيقية المختصة في الاتجار بالبشر استعداد لمثوله امام القضاء لينال جزاءه العادل ".