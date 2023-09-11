الدفاع توجه دعوة للراغبين بالتطوع في صفوف الجيش

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على الشباب الواعي من أبناء شعبنا الراغبين بالتطوع في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي، ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتطوع عبر الرابط:واضافت ان "ذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الجمعة 15 أيلول 2023 ولغاية الساعة 12 من يوم الخميس 21 أيلول 2023".وبينت ان "شروط التقديم:1. ان يكون المتقدم عراقي الجنسية.2. ان لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة، ملاحظة (يحتسب العمر من تاريخ التقديم).3. ان يكون المتقدم قويم الاخلاق وحسن السيرة والسلوك.4. ان يكون المتقدم مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.5. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او جرائم الإرهاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.6. ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الابتدائية او الشهادة المتوسطة حصراً.ملاحظات1. يسقط حق المتقدم في حالة عدم حضوره لمركز التطوع ضمن الفترة المحددة له او من لم يجلب المستمسكات الثبوتية الاصلية وشهادة الدراسة (الابتدائية – المتوسطة) مصادقة من قبل مديرية التربية.2. على المتقدم ان يحفظ رقم الاستمارة الالكترونية والاحتفاظ بنسخة منها لديه.3. ستحذف الاستمارات المكررة او من قام بملء الاستمارة بمعلومات غير صحيحة.4. يثبت في حقل ذوي الشهداء الكتاب الرسمي لمؤسسة الشهداء مع العرض ان المشمولين بدرجة القرابة هم (الوالدان- الأولاد-الزوجة-الزوج-الاخوة-الاخوات-أولاد الابن- أولاد البنت).5. يتحمل المتقدم كافة التبعات القانونية في حال ملء الاستمارة بالمعلومات غير الصحيحة.