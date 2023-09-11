في بابل.. جريمة مروعة ضحيتها طفلة قضت حرقاً

شهدت محافظة بابل، اليوم الاثنين، جريمة مروعة ضحيتها طفلة قضت حرقاً.

وقال والد الطفلة "ريتاج" في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجريمة وقعت في ناحية الاسكان بعد اختفاء ابنتي ليلة امس وتم العثور على جثتها داخل منزل جار لنا".

من جانبه، قال احد اقارب الضحية لـ السومرية نيوز، إن "جثة الضحية كانت محروقة ومقطعة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى جرائم عدة تطال الأطفال، تسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.