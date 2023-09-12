بغداد.. القبض على متهمين سرقا قاصة حديدية بداخلها 10 ملايين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "معلومات وردت لمفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث".وأضافت، أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن أحد العمال الذين يعملون بصفة مشغل مولدة قام بسرقة قاصة بالاشتراك مع متهم آخر، وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقاء القبض عليهما وضبط القاصة والمبلغ المسروق".وأشارت المديرية، إلى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".