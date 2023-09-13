اعتقال 5 مطلوبين ومصادرة اسلحة غير مرخصة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة أمنية من اللواء الحادي عشر شرطة اتحادية في ميسان نفذت واجباً أمنياً أسفر عن القاء القبض على خمسة مطلوبين ومصادرة كمية من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في قرية السعادة التابعة لناحية علي الشرقي شمال مدينة العمارة".وأشارت الى "تسليم المطلوبين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".