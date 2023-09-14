معالجة 16 مخلفاً حربياً تابعاً للمجاميع الإرهابية في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " بعد ورود نداء الى خبراء المديرية في صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في مدينة تكريت، وعلى الفور توجهت مفرزة مختصة الى محل الحادث".وأضافت: "بعد إجراء الكشف تبين وجود (16) مخلفا حربيا من مخلفات المجاميع الإرهابية وتمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية".