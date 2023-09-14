اعتقال 7 متهمين بالارهاب في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة وإستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والموظفين وقريتي ابو گدور والبوير ومنطقة الجدعة وحي الشفاء، اسفرت عن القاء القبض على (٧) متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى".وأشارت الى ان "الإرهابيين تم تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".