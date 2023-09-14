الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الخطة الأمنية الخاصة بذكرى زيارة وفاة الرسول الأكرم (ص) في محافظة النجف الأشرف، تمت بنجاح من دون أي خرق أمني".واشاد "بالدور الكبير للأجهزة الأمنية وكذلك الجهد الخدمي لإحياء هذه الذكرى الخالدة في قلوب المؤمنين".وفي وقت سابق من يوم أمس، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى محافظة النجف الأشرف للإشراف على سير الخطة الأمنية والخدمية، لإحياء ذكرى وفاة النبي المصطفى الأكرم، ومتابعة الخطط المرسومة.