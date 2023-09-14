الدفاع تعلن تعديل اعمار المتقدمين للتطوع في صفوف الجيش

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تعديل اعمار المتقدمين للتطوع في صفوف الجيش العراقي حيث سيتم قبول المتقدمين للتطوع من الصنوف غير الفنية من عمر (١٨) سنة ولغاية (٣٠) سنة، واعمار المتقدمين للتطوع من الصنوف الفنية من عمر (١٨) سنة ولغاية (٢٥) سنة، مع العرض ان الحد الادنى للقبول لحملة الشهادة الابتدائية".وأضاف، أن "موعد فتح الاستمارة الخاصة بالتطوع اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الجمعة 15 أيلول 2023 ولغاية الساعة 12 من يوم الخميس 21 أيلول 2023".