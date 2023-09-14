بحوزته 200 الف حبة مخدرة.. القبض على تاجر مخدرات في الانبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مديرية شؤون مخدرات الانبار عملية نوعية امنية استباقية اسفرت عن ضبط متاجر بالمخدرات بالجرم المشهود متلبس بحيازة (200.000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في الانبار".وأضافت، انه "تم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات وفق احكام المادة 28 مخدرات".