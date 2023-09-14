انتحار منتسب أمني بمسدسه في بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بانتحار منتسب أمني بمسدسه وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث انتحار تم تسجيله اليوم الخميس في منطقة الصالحية لمنتسب أمني بمسدسه الشخصي".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل جثته الى الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادث".