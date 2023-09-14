بظروف غامضة.. منتسب يعثر عليه "ميتا" باحدى النقاط الامنية في ابو غريب

اقنعوهم بانها حالة انتحار ليتضح لهم عكس ذلك.. زياد المنتسب الذي عثر عليه ميتا بنقطته الامنية في منطقة ابو غريب، وجد ذووه اثار حرق وتعذيب بجسده والرواية على لسانهم.ويطالب ابناؤه الستة الذين تركهم خلفه، رئيس الوزراء ووزير الداخلية النظر بقضيتهم، وكشف ملابسات الحادث التي لا تزال غامضة حتى اللحظة.وينتظر ذوو زياد واطفاله الذين لا يتجاوز عمر اكبرهم سن البلوغ، نتائج التحقيق بعد رفع شكوى لدى الجهات المختصة التي طالبوها فقط بانصافهم.