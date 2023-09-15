هجوم لداعش يوقع مصابين اثنين شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوماً مباشراً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الهجوم الإرهابي أسفر عن وقوع مصابين اثنين هما رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية ومرافقه".وبين المصدر، أنه تم "نقل المصابين إلى مستشفى الطارمية ثم بعدها إلى مستشفى الكاظمية".