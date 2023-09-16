تفاصيل جريمة "هور ابو نجم" بالنجف.. العثور على بقايا ملابس نسائية وعظام! (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز شرطة العباسية تلقى بلاغا من امرأة حول اختفاء ابنتها المتزوجة وأحيلت الشكوى إلى شعبة العباسية لمكافحة الإجرام وتم تشكيل فريق عمل للتحقيق فيها بإشراف قائد الشرطة ومدير قسم مكافحة إجرام النجف العميد الحقوقي علاوي حسين الحجامي وضابط شعبة العباسية لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين ".وأضاف البيان، أن "شعبة العباسية لمكافحة الإجرام تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لامرأة عمرها ثلاثين سنة وبعد أن طلبت والدتها التحقيق في اختفائها وبعد جمع المعلومات والاستفسار تم الوصول الى شكوك حول زوجها وهو منتسب في احد الأجهزة الأمنية في بغداد وتم استدراجه الى النجف الاشرف وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليه ".وتابع، "بعد التعمق بالتحقيق معه لساعات اعترف بقيامه بقتل المجنى عليها زوجته بواسطة سلاح ناري نوع مسدس في منطقة هور ابو نجم وهي منطقة نائية تبعد عن دار الزوجة ما يقارب ٢٠ كيلو مترا وتم اصطحاب المتهم الى محل الحادث وبدلالته تم العثور على رفاة المجنى عليها وهي بقايا ملابس نسائية وعظام، كون حادث القتل مضى عليه ثلاثة اشهر وقد صدقت اقواله قضائيا بالاعتراف"، مشيرا الى "إحالة الزوج إلى القضاء لينال جزائه العادل".