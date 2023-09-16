مقتل ثلاثة من رعاة الأغنام بانفجار عبوة في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل ثلاثة من رعاة الأغنام بانفجار عبوة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رعاة اغنام في جزيرة العيث شرق صلاح الدين أثناء رعيهم الأغنام". وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتل ثلاثة منهم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.