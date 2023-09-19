عبر منفذ الشلامجة.. ضبط 3 أجانب حاولوا تهريب 11 مليار تومان إيراني

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (3) متهمين أجانب بحوزتهم مبلغ مالي كبير قدره عشرة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون تومان إيراني".وأشارت الى ان "المتهمين كانوا يحاولون اخراج المبالغ من البلاد بدون تصريح رسمي، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وأحيلوا الى الجهات المختصة".