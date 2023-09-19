بينها القتل العمد.. القبض على أحد عشر متهما في ثلاث محافظات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أسفرت الجهود الأمنية المتواصلة لقطعات الشرطة الاتحادية ضمن قواطع مسؤوليتها في بغداد وكركوك وميسان، عن إلقاء القبض على 11 متهماً، وفق مواد قانونية تنوعت بين (القتل العمد، مشاجرة، سرقة، اعتداء، حيازة أدوات لتعاطي المخدرات، تهديد) في مناطق (حي الحسين، الرضوانية، الرحمانية، سبع البور، حي حطين، حي العامل) ببغداد، ومنطقة (حي النداء) في كركوك، و(حي الرافدين) بمحافظة ميسان".وأضافت: "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".