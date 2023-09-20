بغداد.. القبض على عصابة "تنويم مغناطيسي" أجنبية في زيونة

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بأجراء الممارسات الامنية والتجوال داخل الازقة والشوارع العامة والقبض على كل ما هو مخالف للقانون، تمكنت دوريات مديرية نجدة الرصافة (قاطع نجدة بغداد الجديدة) من القبض على عصابة متكونة من شخصين (رجل وأمرأة) من (الجنسية الاجنبية) تقوم بالسرقة عن طريق التنويم المغناطيسي".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد استنجاد احد المواطنين بالدورية مخبراً بوجود اشخاص يرومون سرقته ضمن شارع الربيعي".وتابع، "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية وبدلالة طالب النجدة وبوقت قياسي تم القبض عليهم حيث اعترفوا بمحاولتهم السرقة، تم تسليمهم الى مركز الشرطة أصولياً ".