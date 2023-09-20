احتال عليه.. اعتقال متهم بسرقة مواطن 55 مليوناً في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 55 مليون دينار من أحد المواطنين بعد الاحتيال عليه وسرقته".وأشارت الى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات".