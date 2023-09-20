إصابة شخصين من عائلة واحدة باطلاق نار وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة شخصين من عائلة واحدة باطلاق نار وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً اقدم على اطلاق نار باتجاه عائلة بعد خلاف سابق في حي الحسين وسط كربلاء".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اصاب الاب والابن وهما في حالة خطرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.