تفاصيل الضربة الجوية ضد أوكار "داعش" في كركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الضربة الجوية التي استهدفت اوكار العدو في قاطع عمليات كركوك وبالتحديد في وادي زغيتون، فقد توجهت قوة مؤلفة من قيادة عمليات كركوك بإشراف ميداني لقائد عمليات كركوك وعناصر من كتيبة الاستطلاع التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية ومفارز من الهندسة العسكرية الى مكان الضربة".وأضافت، أن "القوة عثرت في المكان المستهدف على أربع جثث للإرهابيين يجري التعرف عليهم، وتفجير أربع احزمة ناسفة تحت السيطرة وتدمير معدات وتجهيزات مختلفة والاستيلاء على أربع بنادق ووضع اليد على مجموعة من الوثائق والمبرزات الجرمية المختلفة تعود الى المجموعة الارهابية المستهدفة".