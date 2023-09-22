"واصلا الضرب بشكل يومي"... اعتقال شخصين عنفا والدتهم في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود مناشدة الى قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي، من قبل المدعية بالحق الشخصي حول الاعتداء عليها بالضرب والاهانة اللفظية من قبل ابنائها وبشكل يومي، على الفور ولأهمية الموضوع، تم توجيه مفارز قسم شرطة النجدة بمرافقة المرأة واعتقالهم وتسلميهم الى قسم الاسرة والطفل لغرض اقامة دعوة رسمية من قبل والدتهم ".ودعت قيادة شرطة ميسان، "أبناء المجتمع كافة بالبر والوفاء والاحسان للوالدين ونبذ العنف الأسري بكافة اشكاله والتقيد بالقانون والأعراف والأخلاق والقيم السائدة في مجتمعنا الانساني الكريم".