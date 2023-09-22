الإطاحة بمنتحل صفتين حكوميتين رفيعتي المستوى (فيديو)



السومرية نيوز – أمن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بمنتحل صفتين حكوميتين رفيعتي المستوى.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزه "تمكنت من القبض على منتحل صفتي أقارب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء".