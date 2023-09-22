الاستخبارات التركية تحيد قياديا من "بي كي كي" في سنجار.. من هو "خالد رشو قاسم"؟

وذكرت وكالة الاناضول نقلا عن مصادر أمنية، أن عملاء الاستخبارات التركية الميدانيين تسللوا إلى منطقة سنجار في شمال العراق وتمكنوا من تحديد مكان قاسم الملقب "ديندار أفيستا"، مشيرة الى ان "جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية في المنطقة أسفرت عن تحييد قاسم المسمى "مسؤول الأمن" في "وحدات مقاومة سنجار" (YBŞ) التابعة لتنظيم "بي كي كي".وأشارت إلى أن قاسم تم تحييده مع مرافقيه.وانضم قاسم للتنظيم عام 2014، وشارك في تدريب الانفصاليين وكان مسؤولا ضمن الكوادر المسؤولة عن تجنيد عناصر للتنظيم، ثم بات ما يسمى "مسؤول الأمن العام في سنجار" في صفوف "وحدات مقاومة سنجار" وأعطى تعليمات قتل العديد من المدنيين في المنطقة، حسبما زعمت الأناضول.