السومرية تنشر اعترافات متهم دس السم لصديقه بسبب الديون في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – امن



نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة 22 أيلول/سبتمبر 2023، اعترافات متهم دس السم لصديقه بسبب الديون المالية.



الاعترافات ادناه:

كما ان قناة السومرية مؤخراً، قد عملت تقريراً حول الشاب العراقي علاء والذي يقيم في العاصمة بغداد والذي تم قُتـله على يد صديقه المقرّب بعد دسّ له السمّ في الطعام وتركه مرميًا داخل داره.





