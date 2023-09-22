اعتقال 22 متسللا اجنبيا في واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (22) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة واسط".وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".