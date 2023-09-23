في بغداد.. عامل أجنبي يسرق 30 ألف دولار من معرض سيارات

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عامل يحمل الجنسية البنغلاديشية أقدم أمس، على سرقة معرض سيارات في منطقة حي أور ببغداد، مبلغ مالي يقدر بنحو 30 ألف دولار".وأضاف، أن "مركز شرطة باب الشيخ تبنى الحادث".