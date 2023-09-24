وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى، تلقت معلومات تتعلق بتواجد مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق المحافظة".وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات واجراء التحريات اللازم، وبكمين محكم تم القاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ(ديوان الامن وكتيبة ابي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة)".وأشار البيان الى، ان "الإرهابيين كانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية، اذ دونت اقوالهم واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".