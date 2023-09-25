اعتقال متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلتيهما في نينوى

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز لواء شرطة الطاقة الأول، القى القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما المُعدتَين لتهريب المنتوجات النفطية بمخالفات متعددة في نينوى".وأشارت الى "ايداعهما في التوقيف وحجز العجلتين تمهيدا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص".