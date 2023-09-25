يدعيان انتمائهما لأجهزة امنية.. اعتقال متهمين بالسطو المسلح في بغداد

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يرتديان الزي العسكري ويدعيان انتمائهما لإحدى الأجهزة الأمنية، حيث قاما بعملية سطو مسلح لإحدى الدور السكنية وسرقة مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار ومخشلات ذهبية وخمس اجهزة موبايل من داخل الدار ضمن منطقة المدائن جنوب بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب المدائن لمكافحة الإجرام حول تعرض أحدى الدور السكنية للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري".وتابعت المديرية: "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التواصل الى المتهمين والقبض عليهما، ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بعمليتي سطو مسلح لدور سكنية".وأشارت الى "تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".