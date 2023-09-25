تدمير مضافتين لعصابات "داعش" في صلاح الدين

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "طيران الجيش، تمكن من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".ولم تكشف الوزارة تفاصيل أخرى، عن الضربة الجوية، وخسائر العصابات الارهابية.