الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة المقابر في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود مناشدات المواطنين بوجود سرقات لمحتويات مقابرهم تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان للبحث والتحري عن السراق وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها والتحري ونصب كمين محكم، تم القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود اثناء محاولتهم لسرقة إحدى المقابر في مقبرة كربلاء".وأضاف البيان، انه "بعد تدوين اقوال المتهمين اعترفوا صراحةً قيامهم بسرقة المرمر والسماعات الصوتية وخزانات المياه والأبواب والشبابيك".وأشار الى "تصديق اقوالهم قضائيا واجري كشف الدلالة بدلالتهم وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون ".