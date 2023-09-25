سقوط طائرة تابعة للجيش في الكوت

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها طيران الجيش بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع بيل (جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية التابعة للقيادة أعلاه، سقطت إحدى تلك الطائرات نتيجة خلل فني".وأضافت ان "الحادث أدى إلى إصابة طاقم الطائرة إصابة خفيفة، وقد تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة".