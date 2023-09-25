وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقة ومتابعةٍ مستمرة نفذَ جهازِ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات اسايش اقليم كردستان عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (ابو بخاري) في محافظة كركوك".وأضاف البيان، أن "هذه العملية جاءت استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، علماً أن هذا الإرهابي يشغلُ منصبَ ما يسمى آمر الكتيبة الاجنبية في عصابات داعش الإرهابي".