الرصاص الطائش يغدر بالشاب حسن

حسن شاب في الرابعة عشرة من عمره، خرج ليجلب وجبة عشاء إلى عائلته لتستقر رصاصة طائشة من دكة عشائرية في رأسه اردته قتيلا على الفور .ما اثار استغراب ذويه ان القوة الماسكة للارض لم تبد اهتماما للحادثة بحسب روايتهم ما جعلهم يناشدون الجهات الحكومية للتدخل ضد السلاح المنفلت.