عملية أمنية تستهدف "العيث" في صلاح الدين.. هذه نتائجها

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وتواجد واشراف ميداني لقيادة القوات البرية، نفذت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وباسناد من صقور القوة الجوية وطيران الجيش وصنف الهندسة العسكرية والمفارز والموارد الفنية لمديرية الاستخبارات العسكرية عملية أمنية لتفتيش منطقة العيث عبر عدة محاور أسفرت عن العثور على 6 عبوات ناسفة تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي، و 9 أوكار للإرهابيين، كما عثرت على 4 قنابر هاون 82 ملم".وأضاف البيان، "لازالت قواتنا الامنية تبحث عن خسائر العدو اينما وجدته في عمليتها الامنية الجسورة".