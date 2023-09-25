القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن "عبد الله السبعاوي"

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "البعض يروج لفيديو لقاء المتهم المحكوم بالإعدام ابراهيم بديوي على انه المتهم المفرج عنه عبدالله السبعاوي بقصد تضليل الراي العام، اذا ان المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وان حكم عليه بالإعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري".وأضاف البيان، "اما المتهم عبدالله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو فقد اصدرت المحكمة قرار بالإفراج عنه لعدم كفاية الادلة والدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز".وأشار إلى أن "محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها ان المتهم عبدالله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في احدى الدول العربية وهذا ما ابدته سفارة العراق في تلك الدولة".