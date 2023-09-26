بمليارات الدنانير.. الاطاحة بعشرة متهمين بسرقة ثروات طبيعية في كربلاء

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء قام بتأليف فريق عملٍ، وانتقل إلى موقع " كسارة" الذي يبعد مسافة (60) كم عن مركز المدينة على طريق عين التمر الصحراوي ويقع في أرضٍ مملوكةٍ لدائرة زراعة كربلاء، بعد ورود معلوماتٍ عن قيام أشخاصٍ بالتجاوز عليها وسرقة التراب والحصو والرمل والبحص منها، دون سندٍ قانونيٍّ".وأضافت، انَّ "الفريق، الذي انتقل برفقة أحد المسَّاحين في دائرة الزراعة وقوات إنفاذ القانون "SWAT "، تمكَّن من ضبط (10) مُتَّهمين، من بينهم صاحب الكسارة وسائقي شفلات وحفارات ولوريات؛ لإقدامهم على التجاوز على أراضٍ للدولة، واستغلالها وسرقة كميَّاتٍ كبيرةٍ جداً من التراب والحصو والرمل والبحص تصل مبالغها إلى مليارات الدنانير منذ العام 2008 ولغاية الآن، لافتةً إلى أنَّ الأرض مُخصَّصة للزراعة، وليس كمقلع".وأشارت الدائرة الى "ضبط (12) آلية ثقيلة توزَّعت بين (7) لوريات و(3) حفارات سربس وشفلين، فضلاً عن ضبط آلاف الوصولات والدبالك وأختام ودفاتر مبيعات، مُوضحةً أنَّ التحرّيات توصَّلت إلى قيام المُتَّهمين ببيع لوري الحصو أو الرمل بمبلغ (200- 250) ألف دينار، مُشيرةً إلى تدوين أقوال المُتَّهمين، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرر توقيفهم لاستكمال الاجراءات التحقيقية ".