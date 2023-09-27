بمولد النبي.. ضبط امرأة تسرق هواتف زوار الحضرة القادرية في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ور لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على امرأة لقيامها بسرقة عدد من أجهزة الموبايل من الزوار الوافدين للروضة القادرية للاحتفال بمولد النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)".واضافت ان "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارزنا الجوالة المتواجدة بالمكان المذكور".وأشارت الى ان "المتهمة ضبط بحوزتها تسعة أجهزة موبايل مختلفة الأنواع وتم جلبها الى المكتب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".