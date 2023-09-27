الإعلام الأمني تعلن توفير 3 طائرات هيلكوبتر لنقل مصابي "حادثة الحمدانية"

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة، وبمتابعة من قبل الفريق أول الركن قيس المحمداوي، تم تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابين".وأشارت الى "توفير ٣ طائرات نوع هيلكوبتر ( إسعاف) في حالة اقتضت الضرورة نقل احد المصابين من نينوى الى اي مكان لتلقي العلاج".وتابعت الخلية، "كما تم تنظيم حملات للتبرع بالدم والتواصل مع جميع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث المؤسف".ولفتت الى انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات حادث الحريق الذي حصل في قاعة المناسبات ضمن قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى على أن ترد التوصيات خلال (٧٢) ساعة".