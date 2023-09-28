"إجرام بغداد" تعتقل متهما بالقتل وثلاثة آخرين بتزوير مستمسكات رسمية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل، وتم توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".وأضافت المديرية، ان "مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير لقيامهم بتزوير مستمسكات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم أمام انظار قاضي التحقيق، فقرر توقيفهم استناداً لأحكام المادة ٢٩٨/٢٨٩ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".