بينها توقيف 3 أشخاص.. اتخاذ الإجراءات القانونية بحادثة تسمم 262 شخصاً بكركوك

السومرية نيوز – أمن



أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية في حادث تسمم 262 مواطنا في قضاء الحويجة.







وأضافت: "تم على الفور إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية"، لافتة الى ان "عددهم بلغ 262 مواطنا".



وأشارت الى "توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم". وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على أمر قائد شرطة محافظة كركوك، وبعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأضافت: "تم على الفور إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية"، لافتة الى ان "عددهم بلغ 262 مواطنا".وأشارت الى "توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم".

وفي وقت سابق من أمس الاربعاء، أعلنت دائرة صحة كركوك، عن تسمم 100 شخص بحفل زفاف في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.



وقال مدير اعلام صحة كركوك صباح نامق في حديث لـ السومرية نيوز، إن "100 شخص تناولوا طعام العشاء بحفل زفاف في الحويجة وتعرضوا للتسمم".



وأضاف نامق أن "50 شخصاً منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى"، مشيراً الى أن "الباقين تحت العلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة".











