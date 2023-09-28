اعتقال 6 متهمين بقضايا إرهاب في محافظة عراقية

السومرية نيوز – أمن



أعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم الخميس، اعتقال أربعة متهمين وفق المادة 4 إرهاب، فيما اشارت خلية الاعلام الى اعتقال متهمين أخرين، في المحافظة.



وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شؤون السيطرات القت التابعة القيادة، القبض على 4 متهمين وفق المادة 4 إرهاب".



وأشارت الى "ايداعهم في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

بدورها، أعلنت خلية الاعلام الأمني، القاء القبض على متهمين إثنين بالإرهاب في الأنبار.



وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللوائين الثامن والثلاثين والأربعين ومن خلال كمينين محكمين في منطقة ابو طيبان وسيطرة الصقور، ألقي القبض على متهمين إثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الرمادي والفلوجة".



وأضافت، أن "هذين المتهمين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية، وقد جرى تسليمهما الى جهة الطلب أصولياً بعد اكمال الاجراءات اللازمة بحقهما".









