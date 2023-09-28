بجوازات مزورة.. أرادوا السفر من بغداد لبيروت فكان أمن المطار بانتظارهم

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية ضبطت 5 مسافرين عراقيين في مطار بغداد الدولي يحملون جوازات سفر مزورة.



وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عناصر من قوات أمن مطار بغداد الدولي القت القبض على 5 مسافرين عراقيين وبحوزتهم 5 جوازات ألمانية مزورة، إضافة الى مسافر عراقي مهرب".



وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر أسمه، أن "العملية تمت بعد نصب كمين لهم من قبل ضباط الجوازات بعد ان كانوا متوجهين لرحلة باتجاه بيروت".