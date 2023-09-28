مخبأة داخل "مكوى".. احباط تهريب مواد مخدرة بمنفذي الشلامجة والقائم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في واجبين منفصلين تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من خلال التفتيش الدقيق لكافة البضائع والاشخاص من ضبط مواد مخدرة والقاء القبض على حائزيها في منفذي الشلامجة والقائم".وأضافت، انه "تم القاء القبض على مسافر اجنبي الجنسية وضبط بحوزته مادة يشتبه بانها الترياك المخدرة بوزن (136) غرام، وعملية الضبط تمت في منفذ الشلامجة الحدودي أثناء اجراء التفتيش من قبل منتسبي المنفذ على الحقائب في جهاز السونار".وفي ذات السياق، "تم ضبط شخصين عراقيين بناءً على المعلومات الواردة الينا من مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الانبار، ضبط بحوزتهم مادة بلورية بيضاء يشتبه انها الكريستال المخدرة بوزن (103.39) غرام مخبأة بطريقة احترافية داخل مكوى شخصي، وتمت عملية الضبط بواجب مشترك من مديريتنا ومركز الكمرك المدني وشعبة المخدرات".وأشارت الى انه "تم تنظيم محاضر ضبط اصولية واحالة المتهمين للجهات المختصة لعرضهم على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم".