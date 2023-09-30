اعتقال متهم بحوزته كمية من المخدرات حاول إدخالها الى العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية، ان "قيادة قوات الحدود، تتواصل في منع دخول المخدرات والممنوعات إلى الأراضي العراقية، حيث تمكنت مفارز الفوج الأول في لواء حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة، ومن خلال الرصد عبر الكاميرات الحرارية من إلقاء القبض على متهم بحوزته (2) كغم من المواد المخدرة نوع كرستال".وأضافت، أن "المتهم حاول إدخال المخدرات إلى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة".وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة".