الداخلية تعلن اعتقال 29 مطلوبا للقضاء في هذه المحافظة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيلات شرطة واسط تواصل إجراء الممارسات الأمنية في عموم المحافظة بهدف البحث عن الخارجين على القانون وملاحقة الأشخاص المطلوبين إلى القضاء، تضمنت نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين، وذلك من أجل بسط الأمن في المحافظة".وأضافت الوزارة أن "العملية أسفرت عن اعتقال ٢٩ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، فيما لفتت من جانب آخر الى أن "مفارز مديرية مرور واسط فرضت ٣٣٣ غرامة مروية لعجلات مخالفة للأنظمة والقوانين، فيما تمت إحالة الأشخاص الملقى القبض عليهم إلى المراكز الأمنية المختصة".