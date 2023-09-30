أجواء مشحونة بمطار البصرة.. الإدارة تنفي اقتحام مسلحين ومحامٍ يكشف تفاصيل "مثيرة"

*ماذا جرى؟وفي هذا السياق، قال المحامي كاظم محمد علي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "توكل في قضية لموظف كان يعمل في شركة شارتر (لاتا) اللبنانية لخدمات النقل الجوي، أنهت الشركة خدماته لرفضه تقديم حسابات وهمية بنسب صفرية إلى سلطة الطيران المدني".وأضاف علي، أن "موكله كان يعمل في شركة لاتا، وجرى إنهاء خدماته في تموز الماضي؛ بذريعة افشاء أسرار الشركة"، مبيناً أن "أصل القضية يعود إلى تقديم الشركة تصاريح خاطئة إلى سلطة الطيران المدني تضمنت أرباحاً بنسبة (صفر) إلى السلطة، وهو الأمر الذي اعترض عليه الموظف كون هذه النسبة خاطئ وأن أرباح الشركة خيالية".وتابع، "نتيجة هذا الرفض قام مدير الشركة اللبنانية وهو لبناني الجنسية أيضاً، بإنهاء الموظف الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة في الشركة بداعي إفشاء أسرار العمل"، لافتاً إلى أن "المدير قام في اليوم الثاني من إنهاء خدمات هذا الموظف بالاتصال بجماعة مسلحة فأتت بسيارتين نوع تاهو وسيارات أخرى نوع ستاركس تضم أشخاصاً ملثمين ومسلحين وبدأوا البحث عن هذا الموظف".وبين، أن "القضية الآن قيد التحقيق في محكمة البصرة الثالثة".*المطار ينفيمن جهتها، نفت إدارة مطار البصرة الدولي "ما تداولته بعض المنصات الاعلامية والقنوات الاخبارية عن دخول مسلحين للمطار"، معتبرة ذلك "تأجيج للرأي العام"، لافتة إلى أنه "سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية على كل من يروج لهذه الاخبار الكاذبة"، مؤكدة أن "الوضع الامني مستقر جداً في المطار".