بينهم بتهم الإرهاب.. اعتقال 8 مطلوبين للقضاء في هذه المحافظة

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية، أن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون شمال مدينة الحلة، ألقت القبض على اثنين من المطلوبين أحدهما وفق المادة 4 إرهاب".وأضافت، أن "مفارز سيطرة النيل "الطريق القديم" شمال المدينة، ألقت القبض، على مطلوب بتهمة القتل العمد وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".وفي السياق ذاته، تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال من "القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما أُلقي القبض على" اثنين من المطلوبين بقضيتين مختلفتين من قبل مفارز سيطرة ناحية الحمزة الغربي جنوب المحافظة، وسيطرة حلة - نجف جنوب المدينة".وأشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة".