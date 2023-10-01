الاعرجي يتجه نحو طهران لإكمال تنفيذ هذا الاتفاق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأعرجي، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.. توجه إلى طهران على رأس وفد أمني".وأضاف، أن "الزيارة جاءت لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران".وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن طهران وبغداد توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح من سمتها "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل، وإغلاق مقارها العسكرية.